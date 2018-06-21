Апелляция удовлетворила требование Сбербанка взыскать с "Юлмарта" 1 млрд рублей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело о взыскании с интернет-ритейлера "Юлмарт" и его дочерних компаний в пользу Сбербанка около 1 млрд рублей задолженности по кредитному договору, отказал в назначении экспертизы по делу и удовлетворил требования банка, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Дело рассматривалось по правилам первой инстанции. Согласно материалам дела, первоначально "Юлмарт" и "Юлмарт девелопмент" оспаривали в апелляционном арбитраже декабрьское решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который удовлетворил требования Сбербанка. Однако в мае суд второй инстанции установил, что ряд третьих лиц не был надлежащим образом извещен о рассмотрении спора, и перешел к разбирательству по правилам суда первой инстанции.

"Принять по делу новый судебный акт. Ходатайства НАО "Юлмарт" и ООО "Юлмарт девелопмент" о назначении судебной экспертизы отклонить. Исковые требования удовлетворить. Взыскать в солидарном порядке с НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания", ООО "Юлмарт девелопмент" в пользу ПАО "Сбербанк России" задолженность по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года в размере 1,002 млрд рублей", - говорится в резолютивной части постановления суда второй инстанции.

Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года Сбербанк обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании солидарно с НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания" и ООО "Юлмарт девелопмент" 1 млрд рублей задолженности в рамках договора об открытии возобновляемой кредитной линии от марта 2016 года. В начале декабря 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск.

Ранее сообщалось также, что в 2016 году между акционерами Ulmart Holding Limited (холдинговая компания ритейлера) Михаилом Васинкевичем с одной стороны и Дмитрием Костыгиным и его партнером Августом Мейером с другой начался конфликт. Его основная причина - в разнице подходов к развитию бизнеса в условиях, когда компании требовались средства.

Васинкевич говорил, что переговоры с потенциальным инвестором, которого он не назвал, завершились безрезультатно. К тому же "Юлмарту" не удалось, как планировалось, ни в 2014, ни в 2015 году выйти на положительную EBITDA.

Костыгин обвинял миноритарных акционеров в том, что они игнорируют его предложения о реструктуризации долга и конвертации его в акции, и утверждал, что "именно их действия по блокировке привлечения финансирования и выбору управляющего органа спровоцировали кризис в компании и требования кредиторов по досрочному погашению".

В настоящее время фондам А.Мейера и Д.Костыгина принадлежит порядка 60% в Ulmart Holding Limited, компании Donna Union Foundation Васинкевича - около 40%.

"Юлмарт", основанный в 2008 году, первоначально специализировался на онлайн-продажах цифровой и бытовой техники. Новая стратегия развития ритейлера предполагает создание комплексной интегрированной e-commerce-платформы с собственной логистической инфраструктурой, базой для которой станет сеть пригородных центров исполнения заказов.