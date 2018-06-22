Экономика

В Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли

Предлагаемые нормы снизят ставку вывозной таможенной пошлины на нефть, но увеличат ставки налога на добычу полезных ископаемых

В Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли
Добыча нефти в Калининградской области. Архивное фото
Фото: ТАСС, Руслан Шамуков

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о внесении в Госдуму законопроектов о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли, сообщает сайт правительства РФ.

"Цель законопроектов - завершение "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли. Законопроектами предлагается постепенно снижать с 30% до 0% от цены нефти ставку вывозной таможенной пошлины на нефть в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года. Выпадающие доходы федерального бюджета в этом случае будут компенсированы в виде увеличения сумм налога на добычу полезных ископаемых, которые будут уплачены недропользователями при добыче нефти и газового конденсата за аналогичный период, посредством увеличения ставок этого налога", - говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрен механизм предоставления налогового вычета по НДПИ на добытый газовый конденсат при его направлении на производство технического пропана-бутана по аналогии с получением налогового вычета по НДПИ при его направлении на производство широкой фракции лёгких углеводородов.

"Законопроектом также предусматривается индексация установленных статьёй 193 Налогового кодекса ставок акцизов на подакцизные товары в 2021 году на уровень инфляции. При этом ставки акцизов на период 2019-2020 годов сохраняются на уровне, установленном действующим налоговым законодательством", - сообщают в правительстве РФ.

Также предлагается установить вычеты по акцизам для переработчиков нефтяного сырья с учётом объёмов произведённых из нефтяного сырья высокооктанового автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива, уровня цены на нефть на мировых рынках, а также уровня средних оптовых цен реализации таких нефтепродуктов на территории России и цен экспортной альтернативы на нефтепродукты.

"Ставка акциза на прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, используемые в нефтехимии, устанавливается с учётом корректирующего коэффициента, который постепенно увеличивает её значение в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года, на величину снижения ставки вывозной таможенной пошлины на нефть", - говорится также в сообщении.

Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании правительства РФ 21 июня.

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Теги: Россия, Госдума
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