Цены на бензин в РФ с 19 по 25 июня не изменились

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Цены на бензин за период с 19 по 25 июня не изменились, свидетельствуют данные Росстата.

До этого бензин с 10 по 18 июня подешевел на 0,1%, а с 5 по 9 июня (из-за праздников периоды наблюдения не совпадали с недельными) подорожал на 0,1% после роста на 1,4%, 1,9%, 1,8% и 1,1% в предыдущие четыре недели (после такого удорожания правительство снизило акцизы на бензин и дизтопливо с 1 июня и договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая).

С начала июня цены на бензин к 25 июня выросли на 0,8%, с начала года - на 8,0%.

Дизтопливо с 19 по 25 июня выросло в цене на 0,1% после стабильных цен с 10 по 18 июня и подорожания на 0,1%, 1,2%, 1,9%, 1,6% и 1,1% в предыдущие пять недель. С начала года к 25 июня дизтопливо подорожало на 8,6%.

За прошедшую неделю в 23 центрах субъектов РФ отмечалось снижение цен на бензин. Наиболее он подешевел в Кызыле - на 1,8%, Рязани - на 1,7% и Костроме - на 1,3%.

В 12 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Грозном - на 3,4%, Чите, Тюмени и Южно-Сахалинске - на 1,0-1,2%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин снизились на 0,2%, в Санкт-Петербурге - выросли на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 44,99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,59 до 47,45 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,20 до 42,49 руб., марки АИ-95 - от 43,00 до 45,84 руб. за литр.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 25 июня составила 43,42 руб. (18 июня - 43,44 руб.), в том числе марки Аи-92 - 41,65 руб. (41,68 руб.), Аи-95 - 44,66 руб. (44,68 руб.). Дизтопливо 25 июня стоило в среднем по стране 44,46 руб. (18 июня - 44,44 руб.).

Производство бензина в России с 18 по 24 июня выросло по сравнению с предыдущим периодом мониторинга на 3,1% и составило 809,3 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 2,2% - до 1 млн 565 тыс. тонн.