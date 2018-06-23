Новак назвал долю РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Доля России в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК в 1 млн баррелей в сутки может составить около 200 тыс. б/с, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, в свою очередь, отметил, что "общее повышение добычи странами ОПЕК+ будет ближе к 1 млн б/с, чем к 600 тыс. б/с". При этом ранее он отмечал, что фактическая добыча стран ОПЕК в общем повышении на 1 млн б/с может составить около 600 тыс. б/с.

Ранее сегодня страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи нефти до уровней 100% исполнения своих обязательств по сделке о сокращении добычи нефти.

Как сообщил министр энергетики Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи, увеличить добычу в рамках сделки ОПЕК+ могут Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир, заявил . По его словам, для увеличения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки может понадобиться до 6 месяцев.

Встреча стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, включая Россию, проходит сегодня в Вене. Накануне страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с.