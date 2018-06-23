Главные новости
ЭкономикаОПЕК пригласила Россию присоединиться к картелю в качестве ассоциированного членаВ миреДодон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршемВ РоссииСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
Экономика

Новак назвал долю РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+

Есть обновление от 17:54

Из общего объема в 1 млн баррелей в сутки она составит около 200 тыс.

Новак назвал долю РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+
Reuters

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Доля России в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК в 1 млн баррелей в сутки может составить около 200 тыс. б/с, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, в свою очередь, отметил, что "общее повышение добычи странами ОПЕК+ будет ближе к 1 млн б/с, чем к 600 тыс. б/с". При этом ранее он отмечал, что фактическая добыча стран ОПЕК в общем повышении на 1 млн б/с может составить около 600 тыс. б/с.

Ранее сегодня страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи нефти до уровней 100% исполнения своих обязательств по сделке о сокращении добычи нефти.

Как сообщил министр энергетики Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи, увеличить добычу в рамках сделки ОПЕК+ могут Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир, заявил . По его словам, для увеличения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки может понадобиться до 6 месяцев.

Встреча стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, включая Россию, проходит сегодня в Вене. Накануне страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ОПЕК, Александр Новак
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
ОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеляОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеля
Глава Минэнерго Новак сообщил, что Москва готова рассмотреть данное предложениеПодробнее
 Новак назвал долю РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+Новак назвал долю РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+
Из общего объема в 1 млн баррелей в сутки она составит около 200 тыс.Подробнее
 Увеличение добычи ОПЕК. ОбобщениеУвеличение добычи ОПЕК. Обобщение
Иран негодует, Россия заодно с Саудовской АравиейПодробнее
 Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/сСтраны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/с
Реальный рост между тем будет на уровне 600 тыс. б/сПодробнее
Чубайс спрогнозировал будущее пенсионной системыЧубайс спрогнозировал будущее пенсионной системы
По его мнению, пенсионная система станет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачуПодробнее
 Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала CEO "Магнита"
С апреля она занимала должность исполнительного директора в "Пятерочке"Подробнее
 В Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отраслиВ Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли
Предлагаемые нормы снизят ставку вывозной таможенной пошлины на нефть, но увеличат ставки налога на добычу полезных ископаемыхПодробнее
 ЕС завершил программу оказания финансовой помощи ГрецииЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции
В качестве последнего транша Евросоюз выплатит 24 млрд евроПодробнее
 Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/сКомитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с
Реальные поставки на рынок будут меньше: некоторые страны не смогут увеличить добычуПодробнее
 Козак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродуктыКозак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты
Пошлина на бензин в 90% будет вводиться, если цены на нефтепродукты вырастут на 20% за кварталПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 июня6 фото
21 июня
Фотохроника 21 июня
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаОПЕК пригласила Россию присоединиться к картелю в качестве ассоциированного членаВ миреДодон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршемВ РоссииСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателемСпортВласти Аргентины попросили выслать четырех болельщиков за драку на ЧМВ миреПентагон частично приостановил совместные военные учения с Южной КореейВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 23 июня

Гудков возглавил партию "Гражданская инициатива"

Ксения Собчак и Андрей Нечаев взяли самоотвод Подробнее

На стадионе в Зимбабве во время выступления президента произошел взрыв

ОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеля

ОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеляГлава Минэнерго Новак сообщил, что Москва готова рассмотреть данное предложение Подробнее

Грозы с градом обрушились на Москву

Более 12 тыс. болельщиков прошли праздничным карнавалом по Ростову-на-Дону

Всего в Ростов-на-Дону приехали более 30 тыс. мексиканских болельщиков Подробнее

Новак назвал долю РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+

Новак назвал долю РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+Из общего объема в 1 млн баррелей в сутки она составит около 200 тыс. Подробнее

Кудрин после отзыва аккредитации у Шанинки заявил о необходимости пересмотра работы надзора

Бельгия разгромила Тунис в матче ЧМ-2018

Бельгия разгромила Тунис в матче ЧМ-2018Лукаку догнал Роналду по количеству забитых на турнире мячей Подробнее

В Парке футбола на Красной площади в воскресенье отметят День Перу

Болельщики из Перу вылетели в Москву после посадки в Тюмени с неисправным двигателем

Володин заявил о необходимости довести средний уровень пенсии до 20 тыс. рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
GБельгия Бельгия5 : 2ЗавершенТунис ТунисЗавершенАзар (6, с пенальти, 50), Лукаку (16, 45+3), Батшуайи (89) - Бронн (18), Хазри (90+3)подробнееFРеспублика Корея Республика Корея0 : 0Матч началсяМексика МексикаМатч началсяFГермания Германия– : –21:00Швеция Швеция21:00