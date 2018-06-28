Экономика

Нефть немного подешевела после резкого роста цен накануне

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Нефть в четверг сдержанно дешевеет после значительного роста накануне, позволившего марке Brent обновить максимум с мая, а WTI - с 2014 года.

Рост цен поддерживают данные о самом резком сокращении товарных запасов нефти в США с 2016 года, а также неопределенность в отношении дальнейших экспортных поставок из Ирана на фоне американских санкций.

Вместе с тем нефть может перейти к снижению с течением времени, поскольку крупнейшие производители, включая США, наращивают нефтедобычу, а текущий высокий уровень цен понемногу сдерживает спрос, считает старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хэуорт.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени 28 июня снизилась на $0,12 (0,15%) - до $77,50 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг подешевела на $0,20 (0,26%) - до $72,56 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent поднялась на $1,31 (1,7%), до $77,62 за баррель, а WTI - на $2,23 (3,2%), до $72,76 за баррель, максимума с 26 ноября 2014 года. Во вторник WTI впервые с конца мая завершила торги на отметке выше $70 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 9,89 млн баррелей - максимальными темпами с октября 2016 года.

Во вторник Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе, сообщил о снижении запасов на 9,23 млн баррелей. Аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 3 млн баррелей.

Вместе с тем резервы бензина увеличились на 1,156 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 15 тыс. баррелей.

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Теги: нефть

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