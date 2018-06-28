"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Nord Stream II начнет строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год из России в Европу по дну Балтийского моря этим летом, не имея на руках разрешения на укладку в территориальных водах Дании. Об этом заявил финансовый директор компании Пол Коркоран журналистам в кулуарах Мирового газового конгресса.

Он прокомментировал предложение премьер-министра Дании Ларса Лекке Расмуссена вынести обсуждение проекта "Северный поток 2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски этого проекта и роль Украины как транзитера газа.

"Мне кажется, что в конце концов это относится к компетенции правительства Дании, у них есть свой закон. Мы подали заявку на получение разрешения, считаем, что это лучший маршрут, и теперь Дании решать - разрешать или запрещать", - сказал финдиректор компании.

Альтернатива

"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании", - пояснил он.

Коркоран отметил, что пока компания не подавала заявку на прокладку трубопровода в международных водах, ожидая разрешения на укладку в исключительной экономической зоне Дании.

"Мы подали заявку на одобрение лучшего маршрута и надеемся получить разрешение в следующие недели или месяцы", - сказал он, отметив, что не может уточнить, сколько времени компания будет ждать перед тем, как подать заявление на другой маршрут.

Коркоран подчеркнул, что начало строительства газопровода ожидается этим летом. Ранее компания обозначала начало строительства во втором квартале 2018 года.

"Мы планируем начать летом. Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели", - сказал финдиректор "Северного потока 2".

Он отметил, что подрядчики могут начать строительство в любое время, вне зависимости от погодных условий.

"Они способны начать в любое время. Мы забронировали пять кораблей - три у Allseas, и по одному у Saipem и российского МРТС. У нас есть флот, который дает нам гибкость для укладки трубопровода в разных частях Балтийского моря в зависимости от наличия разрешений", - сказал Коркоран.

Он подчеркнул, что строительство может начаться до того, как будет получено разрешение от Дании.

"У нас есть разрешение от Германии, Финляндии и Швеции, они независимы. В Финляндии мы получили разрешение несколько месяцев назад, и несколько недель назад начали подготовительные работы на дне. В Германии мы получили первое разрешение в конце января и уже спустя несколько месяцев начали подготовительные работы по береговой части, и на дне также уже ведутся приготовления. У нас есть разрешения на почти 90% маршрута, маршрут через Данию составляет лишь 10%", - подчеркнул Коркоран.

Он выразил уверенность, что если Дания не разрешит строительство "Северного потока 2" в своих водах, то обязательно выдаст разрешение на укладку в международных водах.

"Потому что законодательные рамки в Дании очень определенные, и мы абсолютно уверены, что сможем соответствовать требованиям, которые может установить Дания по исключительной экономической зоне. Это преимущественно требования по охране окружающей среды", - заметил он.

"Закон есть закон, и правительство Дании обозначило это, и мы полагаем, что с учетом того, как мы понимаем законодательство, мы получим разрешение", - заявил он.

"Мы это ни с кем не обсуждали. Мы видели в прессе заявления, где также министры Дании говорят, что они признают, что не могут заблокировать, но могут отсрочить проект и сделать его немного более дорогим. В Швеции дали разрешение, но также правительство заявило, что с политической точки зрения проект им не нравится", - отметил Коркоран.

Успеть в срок

Он выразил мнение, что газопровод может быть построен в срок. "Возможно, задержки (в окончании строительства - ИФ) не будет вообще. Это 10% маршрута. Мы можем построить их после того, как получим разрешение. У нас есть гибкость в выборе - когда и где строить, благодаря наличию 5 судов. Мы можем изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Это может занять около месяца, трубоукладчики укладывают 3-3,5 км в день. Поэтому это не основная задержка и затраты для проекта", - сказал финдиректор.

По его словам, МРТС имеет контракт с Nord Stream II на укладку российской части, Allseas - на укладку основной морской части, а Saipem - на германскую секцию.

Коркоран отметил, что прокладка газопровода через международные воды будет не сильно дороже текущего маршрута.

"Мы получили 96% труб, из них забетонировали 55% и мобилизовали суда. Мы находимся довольно в пределах установленных временных рамок", - сообщил он, отказавшись сказать, в какой секции Балтийского моря начнется строительство. "Увидим, когда первые трубопроводы пойдут в воду", - пошутил он.