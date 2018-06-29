Суд отклонил иск Промсвязьбанка к ЦБ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу отклонил иск Промсвязьбанка в лице бывшего председателя правления Дмитрия Ананьева к Банку России о признании недействительными действия и бездействия, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

При этом часть требований Промсвязьбанка суд оставил без рассмотрения.

Как сообщили "Интерфаксу" представители Ананьева, они планируют обжаловать данное решение суда.

Истец требует признания недействительными предписания и приказов Банка России соответственно о доформировании 104 млрд рублей резерва, уменьшении до 1 рубля уставного капитала и введении временной администрации.

Промсвязьбанк в лице Ананьева ходатайствовал о предоставлении доказательств необходимости принятия решений ЦБ РФ. Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Также истец просил о рассмотрении дела в закрытом режиме, в чем также было отказано.

На прошлом заседании были заслушаны позиции сторон. Заявитель сообщил о том, что капитал банка в результате предписания регулятора снизился, потому что более половины из 104 млрд рублей резервов были начислены неправомерно. Представитель Промсвязьбанка в лице Ананьева также указал на то, что заемщики были оценены Центробанком в более низкую категорию качества, чем та, которая была определена самим Промсвязьбанком (до введения временной администрации).

Суд ранее по ходатайству Банка России привлек к участию в деле государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через ФКБС, подконтрольный ЦБ РФ. Ранее банк контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.