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Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"

Российская монополия подала иск на расторжение текущих контрактов с Украиной

Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"
Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Стокгольмский арбитраж начал формирование трибунала по расторжению текущих контрактов с Украиной на транзит и поставку газа. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

"Вчера государственный апелляционный суд Швеции подтвердил свой приказ о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит. Была подана жалоба от НАК "Нафтогаз Украины" по приказу государственного апелляционного шведского суда, эта жалоба отклонена, и приказ подтвержден. Соответственно, на сегодняшний день решения, принятые Стокгольмским арбитражем по договору на транзит, исполнять никто не может", - сказал Миллер.

"Решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку и транзит было асимметричным и нарушило баланс интересов сторон. И "Газпром", чтобы не усугублять этот дисбаланс - в частности это касается возможности новых штрафов за 2018 и 2019 годы, в том случае если решение Стокгольмского арбитража будет сохранено - подал новый иск на расторжение в текущий период времени действующего контракта на поставку газа на Украину, и контракта на транзит газа через территорию Украины. Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска "Газпрома" по расторжению в текущий период времени действующих контрактов", - отметил Миллер.

Миллер подчеркнул, что восстановление баланса интересов сторон - это условие переговоров о будущем сотрудничестве с "Нафтогазом".

"Во-первых, обязательно должен быть восстановлен баланс интересов сторон. Или это изменение или отмена Апелляционным судом решения Стокгольмского арбитража. Или, может быть, Украина сделает какие-то конструктивные предложения. Пока никаких конструктивных предложений со стороны Украины мы не слышали", - добавил глава "Газпрома".

"Восстановление баланса интереса сторон - это условие дальнейших переговоров. И конечно Украина должна представить обоснования экономической целесообразности транзита через свою территорию", - сказал Миллер.

Отвечая на вопрос о перспективе проведения трехсторонних переговоров, Миллер сказал: "Трехсторонних переговоров никогда не было. Были трехсторонние консультации между профильными министерствами России, Украины и Европейской комиссии. Поэтому трехсторонние консультации были в прошлом, по-видимому, они могут быть и в дальнейшем", - сказал Миллер.

Решение Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитраж 28 февраля принял решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточные объемы транзита газа. В связи с существенными, по мнению "Газпрома", процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами, "Газпром" обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании решения и полной отмене.

13 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес приказ о приостановлении исполнения этого решения Стокгольмского арбитража.

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Теги: Газпром, Алексей Миллер

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