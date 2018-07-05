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"Газпром" раскрыл данные о своих активах в Великобритании

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" по требованию суда по иску "Нафтогаза Украины" раскрыл информацию о своих активах в Великобритании: там есть пакет акций Nord Stream AG - он находится в залоге по привлеченному финансированию.

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев заявил журналистам, что "Газпром" выполняет все законы государств, где осуществляет деятельность, и все законные предписания судов.

"Так, сегодня мы получили согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыли эту информацию в порядке, установленном судом. При этом, безусловно, "Газпром" будет продолжать оспаривать все действия "Нафтогаза" по исполнению решения Стокгольмского арбитража. Шведский суд однозначно постановил, что исполнение должно быть приостановлено до решения по нашей апелляции. "Газпром" также продолжает оспаривать решения Стокгольмского арбитража по спорам с "Нафтогазом Украины", поскольку считает, что эти решения вынесены с серьезными нарушениями", - сказал он.

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Среди этих активов - принадлежащий "Газпрому" пакет акций Nord Stream AG, находящийся у залогодержателя.

"Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом в пользу "Нафтогаза Украины". Еще 22 июня "Газпром" узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами "Газпрома" на территории Англии и Уэльса", - говорится в сообщении "Газпрома".

"С учетом поданного требования об отмене решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля и решения шведского суда о приостановлении его исполнения "Газпром" будет продолжать защищать свои права всеми законными способами", - подчеркивает российская компания.

Решение Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитраж 28 февраля принял решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточные объемы транзита газа. В связи с существенными, по мнению "Газпрома", процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами, "Газпром" обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании решения и полной отмене.

13 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес приказ о приостановлении исполнения этого решения Стокгольмского арбитража.

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Теги: Газпром, Нафтогаза

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