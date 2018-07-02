Экономика

Добыча нефти в РФ в июне опустилась на 4,7% ниже исходной точки ОПЕК+

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Добыча нефти с газовым конденсатом в России в июне 2018 года составила 45,28 млн тонн, что на 1,1% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

По сравнению с октябрем 2016 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча нефти в России снизилась на 4,7%.

В целом за период с января по июнь текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 271,13 млн тонн, что на 0,4% ниже показателя за аналогичный период 2017 года.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за первое полугодие 2018 года снизился на 4,7% по сравнению с январем-июнем 2017 года, составив 115,67 млн тонн.

Добыча природного газа в январе-июне 2018 года выросла на 6,5% относительно прошлогоднего показателя - до 364,831 млрд куб. м.

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Теги: нефть, Россия

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