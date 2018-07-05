Госдума приняла закон о введении налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении в РФ налога на дополнительный доход (НДД) при добыче нефти. Документ был одобрен правительством в прошлом ноябре.

Закон предполагает введение новой системы налогообложения дохода в отличие от действующей системы НДПИ и экспортной пошлины, предполагающей налогообложение выручки компаний. Документ предлагает ввести систему НДД на 4 группах участков недр.

Первая группа: участки недр, расположенные полностью или частично в границах Якутии, Иркутской области, Красноярского края, Ненецкого автономного округа (НАО), севернее 65-го градуса северной широты полностью или частично в границах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в пределах российской части дна Каспийского моря при условии, что степень выработанности запасов нефти на участке недр составляет менее (либо равна) 5%, либо запасы нефти по такому участку недр впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года.

Вторая группа: месторождения, на которые в настоящий момент распространяется льготная ставка экспортной пошлины.

Третья группа: участки Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), ЯНАО, республики Коми со степенью выработанности запасов нефти, равной или превышающей значение 10%, но не превышающей значения 80%, если по состоянию на 1 января 2017 года участок недр находится в разработке не менее шести лет. При этом совокупная добыча нефти и газового конденсата за 2016 год по всем участкам недр не должна превышать 15 млн тонн. Данные участки будут являться пилотными. На них будет отрабатываться система НДД для анализа того, как в дальнейшем распространить систему на всю нефтяную отрасль. Анализ может занять около 5 лет.

Четвертая группа: участки в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Коми со степенью выработанности запасов нефти, равной или менее 5%, с начальными извлекаемыми запасами нефти менее 10 млн тонн. При этом общий суммарный размер запасов этой группы месторождений не должен превышать 51 млн тонн. Первоначально общие суммарные запасы этой группы оценивались в 50 млн тонн, однако компании пытались увеличить порог запасов до 150 млн тонн. В итоге во втором чтении были приняты поправки, предполагающие перевод на НДД 11 месторождений с суммарными запасами 51 млн тонн.

Предлагается не применять НДД к участкам недр, включающим в себя полностью или частично новые морские месторождения.

Дополнительным доходом от добычи углеводородного сырья на участке недр признаются расчетные доходы от добычи сырья, уменьшенные на совокупную величину фактических и расчетных расходов по добыче на этом участке недр. Расчетными расходами признаются расчетная вывозная таможенная пошлина на нефть и газовый конденсат; расчетные расходы на транспортировку нефти, газового конденсата.

В законе закрепляется перечень и порядок учета и признания фактических расходов. Предусматривается раздельный учет фактических расходов по каждому участку недр. Налоговая ставка устанавливается в размере 50%.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДД.