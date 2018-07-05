В Siemens заявили о продолжении работы с "Силовыми машинами"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Siemens продолжает успешную работу с "Силовыми машинами" в рамках совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), заявил журналистам президент Siemens в России Дитрих Меллер.

Ранее в интервью Reuters владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов говорил, что его компании, скорее всего, придётся выйти из СТГТ.

"Мы слышали о таких объявлениях. Находимся на самом деле в хорошем командном духе с "Силовыми машинами" и продолжаем эту успешную работу", - сказал Меллер.

"Силовые машины" в январе этого года попали под американские санкции. Согласно правилу "50%+", санкционные ограничения распространяются на все компании, в которых у фигуранта SDN List доля от контрольной и выше. В "Сименс технологии газовых турбин" "Силовым машинам" принадлежит 65%.