"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты $11,6 млрд по контракту на транзит

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" в пятницу подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с ПАО "Газпром".

Как отмечается в пресс-релизе украинской стороны, "контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню. В своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа. Таким образом, требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным", - рассуждает украинская компания.

"В марте 2018 года "Нафтогаз" направил Газпрому запрос на пересмотр тарифа и инициировал переговоры согласно контракту. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню", - информирует истец.

"Газпром" занял на переговорах неконструктивную позицию, вынудив "Нафтогаз" обратиться в арбитраж, как предусмотрено в контракте. "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд, не считая процентов", - заявляет НАК.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Суд обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

13 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес приказ о приостановлении исполнения этого решения Стокгольмского арбитража. 28 июня сообщалось, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе свой приказ от 13 июня 2018 года.