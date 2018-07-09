Кудрин предложил варианты отсрочки повышения НДС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Смягчение бюджетного правила позволило бы на шесть лет отсрочить повышение НДС, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Он напомнил, что Минфин планирует сокращение ненефтегазового дефицита до 6,7% ВВП в текущем году и до 6% ВВП в 2019-2021 годах.

"Это амбициозная задача и долгосрочно правильная и обоснованная, тем более, мы понимаем, что нефтегазовые доходы бюджета будут в перспективе снижаться в силу снижения доли этого сектора в российской экономике, увеличения расходов при переходе в более сложные месторождения, на это направлена соответствующая налоговая политика, которая предусмотрена в основных направлениях. Ненефтегазовый дефицит в период кризиса достиг 12-13% ВВП, а до 2016 года всегда превышал 9% ВВП. Сейчас мы хотим уйти на 3 процентных пункта вниз. Это обоснованно, но сам шаг такого резкого уменьшения, мне кажется, слишком жесткий", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме по проекту Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы.

"Я считал, что можно более плавно выходить на эти цели и в ближайшие годы бюджетное правило, которое сегодня базируется на $40 за баррель, сделать мягче - $45 за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС", - отметил Кудрин.

По его словам, впоследствии, "когда-то, позже, с учетом новой тенденции в экономике НДС пришлось бы повышать". "Но то, что мы могли бы отложить это повышение на шесть лет, я в этом совершенно уверен. И $5 за баррель примерно соответствует объему повышения доходов от НДС на 2%", - полагает глава Счетной палаты.

Госдума на заседании 3 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20% при одновременной фиксации тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% (в пределах установленной базы для исчисления) и в 10% (свыше установленной базы).

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня.

По оценке Минфина, повышение ставки НДС в целом принесет в 2019 году порядка 634 млрд рублей, в 2020 году - 678,2 млрд рублей, в 2021 году - 728,3 млрд рублей.