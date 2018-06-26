Шохин назвал повышение НДС "наименьшим злом" при финансировании майского указа

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РСПП Александр Шохин считает повышение НДС "наименьшим злом" с точки зрения финансирования исполнения майского указа президента РФ.

"На самом деле, бизнес, безусловно, хотел бы, чтобы фискальная система была стабильна, включая и все налоги, и неналоговые так называемые платежи. И мы считаем предложение правительства по повышению НДС, честно говоря, наименьшим злом из всех вариантов целевого финансирования программ, связанных с реализацией майского указа президента", - заявил он журналистам по итогам совещания у премьер-министра о мерах по развитию экономики и социальной сферы.

"Мы понимаем, что сделать маневр в пользу образования, здравоохранения, развития инфраструктуры в нынешних условиях достаточно трудно в ожидании, скажем, высоких темпов роста, превышения общемировых трендов. И источники нужно искать уже сейчас", - подчеркнул глава РСПП.

По словам Шохина, специалисты анализировали вопрос вместе с правительством, самостоятельно, с компаниями-членами РСПП и других бизнес-объединений и пришли к выводу, что некоторое повышение НДС - это то, с чем "можно справиться".

"Поэтому мы одновременно поддерживаем позицию правительства - она была высказана председателем правительства на заседании 14 июня, - о том, что налоги на фонд оплаты труда, страховые взносы сохранятся на постоянной уже основе на уровне 30% к фонду заработной платы. Сейчас эта ставка называется льготной, она все время подтверждается. То, что правительство решило закрепить на постоянной основе, что называется, на вечные времена, эту суммарную ставку страховых взносов, - это хорошее решение", - отметил Шохин.

"Честно говоря, мы не хотели бы, чтобы появлялись, в том числе и при обсуждении пенсионного пакета в Государственной думе, инициативы еще накинуть на эти 30% дополнительные страховые платежи, например, через введение страхования от безработицы и так далее", - заявил он.

По словам главы РСПП, в организации считают, что на рынке труда есть другие возможности реализации активных программ. "В том числе надо иметь в виду, что в этом году благодаря, в том числе, хорошей мировой конъюнктуре на нефть и другие экспортные товары у нас есть некоторая подушка, которая позволяет нам все вот эти риски, связанные с потенциальными проблемами на рынке труда, нивелировать. Это своего рода может быть такой социально-трудовой резервный фонд и фонд для лучшей адаптации людей, в том числе и к новым условиями выхода на пенсию", - заключил Шохин.