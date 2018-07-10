Совет директоров "Уралвагонзавода" возглавил экс-полпред президента на Урале Холманских

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Бывший полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских вошел в состав совета директоров НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) и был избран его председателем.

"Вчера все состоялось (заседание совета директоров - ИФ), не было неожиданностью. Это были продуманные шаги, заранее было известно. "Уралвагонзавод" ближе всего мне", - сказал "Интерфаксу" сам Холманских.

Ранее совет директоров возглавлял первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин освободил Холманских от должности полпреда президента в УрФО с 26 июня.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что И.Холманских, скорее всего, войдет в совет директоров НПК "Уралвагонзавод" и, возможно, станет его председателем.

Согласно информации на сайте полпредства, Холманских окончил Уральский государственный технический университет по специальности колесные и гусеничные машины. Работал на "Уралвагонзаводе" с 1994 до 2012 года. Занимал должности начальника участка, заместителя начальника, начальника механосборочного цеха N1 "Уралвагонзавода", заместителя директора механосборочного завода по производству, заместителя начальника механосборочного производства, начальника сборочного цеха.

В декабре 2011 года Холманских выступил в качестве одного из организаторов комитета в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на "Уралвагонзаводе". Во время президентской кампании стал доверенным лицом Путина.

В мае 2012 года Холманских был назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Собственником 100% акций УВЗявляется госкорпорация "Ростех".