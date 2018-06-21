Уральского полпреда Холманских назвали кандидатом на пост главы совета директоров УВЗ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских, ранее почти 20 лет проработавший в НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ), может войти в состав совета директоров предприятия, сообщил "Интерфаксу" ряд источников.

"Его кандидатура будет утверждена на годовом собрании акционеров УВЗ 28 июня", - заявил агентству источник, знакомый с ситуацией.

В свою очередь источник "Интерфакса" в органах власти подтвердил эту информацию, отметив, что Холманских, скорее всего, будет не рядовым членом, а председателем совета директоров. При этом он предположил, что полпред в УрФО оставит свой пост, сосредоточившись на работе в совете директоров УВЗ.

"Здесь с большей вероятностью речь идет не о членстве в совете директоров, а о его возглавлении. А это штатный орган, оплачиваемая структура, то есть совмещать должность, оплачиваемую в совете директоров, и госслужбу невозможно", - полагает он.

В НПК "Уралвагонзавод" и в госкорпорации "Ростех", в которую входит УВЗ, информацию о возможном вхождении Холманских в совет директоров УВЗ комментировать отказались.

"Уралвагонзавод" не может подтверждать или опровергать информацию, связанную с чиновником такого уровня", - заявил сотрудник пресс-службы УВЗ.

Согласно информации на сайте полпредства, Холманских родился 29 июня 1969 года в Нижнем Тагиле. Он окончил Уральский государственный технический университет по специальности колесные и гусеничные машины. Работал на "Уралвагонзаводе" с 1994 до 2012 года. Занимал должности начальника участка, заместителя начальника, начальника механосборочного цеха №1 "Уралвагонзавода", заместителя директора механосборочного завода по производству, заместителя начальника механосборочного производства, начальника сборочного цеха.

В декабре 2011 года Холманских выступил в качестве одного из организаторов комитета в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на "Уралвагонзаводе". Во время президентской кампании стал доверенным лицом Путина.

В мае 2012 года он был назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Собственником 100% акций УВЗ является госкорпорация "Ростех".