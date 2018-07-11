Экономика

США подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлин

Сборами в 10% обложат продукты питания, уголь, сталь, мебель и велосипеды на общую сумму в $200 млрд

США подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлин
Фото: Reuters

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Новый список товаров китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд, которые будут обложены дополнительной таможенной пошлиной в 10%, обнародован в США.

"Уже около года администрация Трампа вежливо предлагала Китаю прекратить несправедливую практику в торговых отношениях, открыть свои рынки, включиться в подлинную рыночную конкуренцию. Вместо того, чтобы отреагировать на наши законные озабоченности, Китай предпринял ответные меры против американских товаров", - завил, объявляя и новых тарифах торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Новые тарифы коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, таких, как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры, велосипеды и другие.

Ранее Трамп выступал с угрозами о введении в конечном итоге пошлин на товары китайского экспорта стоимостью в $500 млрд.

Новые тарифы вступят в силу не ранее, чем через два месяца после публикации списка.

Первая партия товаров, поставляемая Китаем в США на сумму в $34 млрд, уже попала под 25-процентные пошлины на минувшей неделе. Китай принял зеркальные меры в отношении американских поставок.

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Теги: США, Китай

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