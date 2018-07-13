Трамп предостерег от срыва торгового соглашения между Великобританией и США

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Новый план Лондона - так называемая "белая книга" Brexit может "убить" будущее соглашение по торговле между Великобританией и США, а также "положить конец" крупным торговым отношениям между странами, заявил американский президент Дональд Трамп.

Как сообщалось, правительство Великобритании предпочло "мягкий" вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку.

"Если они (правительство Великобритании - ИФ) заключат такую сделку, мы будем иметь дело с Евросоюзом, а не с Великобританией, так что это, вероятно, убьет соглашение (между Великобританией и США - ИФ)", - сказал Трамп в интервью изданию The Sun.

По его мнению, новый план Brexit "определенно негативно скажется на торговле с США".

"Если они это сделают, то соглашение по торговле с США, вероятно, не будет заключено. Если они это сделают, я бы сказал, что это, вероятно, положит конец крупным торговым отношениям с США", - подчеркнул президент США.