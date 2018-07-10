В Кремле будут ждать "политического просветления" британского руководства

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают "политического просветления" в британском руководстве по вопросу отношений с Россией, а также разъяснений по инциденту с отравлением Скрипалей и последовавших за этим событий, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что совсем недавно президент Путин говорил о том, что, безусловно, рано или поздно эту страницу (нынешних отношений РФ и Великобритании - ИФ) надо переворачивать. Мы ожидаем, скажем так, политического просветления в Великобритании на этот счет", - сказал он журналистам.

"Безусловно, конечно, мы все-таки рано или поздно ожидаем каких-то вразумительных разъяснений или аргументов по недавней ситуации в Солсбери и ситуации, которая за этим последовала", - добавил Песков.

Он заявил, что вклад ушедшего в отставку с поста главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в развитие отношений с Россией был весьма скромным. "Мы можем оценивать министров других стран, только исходя из критерия, какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией", - сказал Песков.

"К сожалению, вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего", - продолжил пресс-секретарь президента РФ.

Так он ответил на вопрос о том, рассчитывают ли в Кремле с уходом Джонсона на возможность изменений к лучшему отношений между Россией и Великобританией.

В понедельник Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании, его место занял министр здравоохранения Джереми Хант. Свое решение об отставке Джонсон объяснил отсутствием поддержки его позиции по Brexit в правительстве. Ранее в тот же день должность министра по делам выхода Великобритании из ЕС оставил Дэвид Дэвис.