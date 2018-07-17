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Сбербанк опроверг утечку данных клиентов в поисковик "Яндекса"

Ранее появилась информация о попадании в сеть данных клиентов Сбербанка и ВТБ, а также обращавщихся в департамент транспорта Москвы и покупавших билеты онлайн

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов в поисковик "Яндекса"
Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Данные клиентов Сбербанка России не попали в выдачу поисковика "Яндекса", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк провел проверку каждой из ссылок, появившихся в сети по утечке информации из поисковой системы "Яндекс". Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска", - говорится в комментарии Сбербанка.

SEO-специалист, эксперт по поисковым системам в Rush Agency Павел Медведев 12 июля опубликовал на сайте агентства-работодателя материал о том, что в "Яндексе" можно найти персональную информацию россиян. В частности, по оценке специалиста, там можно найти данные клиентов Сбербанка и ВТБ, а также тех лиц, которые взаимодействовали с департаментом транспорта Москвы и различными сайтами по продаже билетов.

В начале июля стало известно о том, что "Яндекс" индексировал материалы Google Docs, не защищенные паролем.

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Теги: Сбербанк, Яндекс

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