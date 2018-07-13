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Генсек Всемирной туристской организации ООН назвал водку одним из главных компонентов России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Иностранных туристов в России привлекает не только богатая история, но и традиционные алкогольные напитки, прежде всего, водка, заявилгенеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили.

"На сегодняшний день для туриста очень важна история, и в то же время очень важна гастрономия, что бы ни говорили. Я думаю, что водка - один из главных компонентов России, как для моей страны - вино. Когда к нам в Испанию люди приезжают в гости (Пололикашвили работал послом Грузии в Испании - ИФ), они после музея Прадо спрашивают, где самый хороший ресторан, где можно вино попить", - сказал он на пресс-конференции в Санкт-Петербурге в пятницу.

"Никак нельзя отделить одно от другого, нужно все эти активы использовать. У вас замечательные музеи, замечательные дворцы, замечательная водка опять-таки. Это замечательные туристические продукты", - добавил Пололикашвили.

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Теги: UNWTO, водка
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