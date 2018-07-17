Главные новости
В миреЕСПЧ взыскал с РФ около 48 тыс. евро в пользу участниц Pussy RiotВ миреТрамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с ПутинымЭкономикаГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Экономика

Рубль снизился к доллару и евро после роста в предыдущие дни

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже во вторник утром, рубль снижается к бивалютной в рамках технической коррекции после роста на ожиданиях встречи глав РФ и США в предыдущие дни.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,35-62,44 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,4 руб. (+7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,21 руб. (+21,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 13,53 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,44 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 40,95 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов вторника, корректируясь после роста по итогам нескольких предыдущих сессий. Отсутствие явных результатов по результатам встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа было ожидаемо рынком и не оказало сильного влияния на динамику рынка, тем не менее, участники не видят стимулов для увеличения покупок рубля. В условиях падающей нефти инвесторы фиксируют прибыль по "длинным" позициям в рубле.

ЭкономикаНефть Brent подорожала до $72 за баррельЧитать подробнее

Цены на нефть эталонных марок во вторник возобновили снижение после обвала накануне, связанного с опасениями увеличения поставок на мировой рынок. В понедельник Brent завершила торги на самой низкой отметке с 17 апреля, WTI - на минимуме за три недели.

Во вторник положительное влияние на настроения инвесторов могут оказать ожидания дальнейшего сокращения коммерческих запасов нефти в США, которые уже находятся на минимуме с 2015 года.

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевел на 0,52% - до $71,47 за баррель. Котировка WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,4% - до $66,8 за баррель.

Запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,05 млн баррелей после сокращения более чем на 12 млн баррелей неделей ранее, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

В Ливии возобновились ограничения добычи на крупнейшем нефтяном месторождении. Вместе с тем инвесторов тревожат такие факторы, как увеличение экспорта нефти из Саудовской Аравии, потенциальное высвобождение части стратегического нефтяного резерва США и напряженность в торговых отношениях Вашингтона с другими странами.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль

Новости по теме

Экономика
Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицГосдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц
Документом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводахПодробнее
 Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗСРосстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС
По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топливаПодробнее
 Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Его состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляциюПодробнее
 Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи
Оператор выкупит до 20,5% акций у миноритариевПодробнее
 Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст
Правительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах"Подробнее
 "Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС
Ранее создание нового гаджета компанией не анонсировалосьПодробнее
 Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПодробнее
 Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года
Продовольственное эмбарго против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, действует с 6 августа 2014 годаПодробнее
 Миллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ
С этой инициативой ранее выступила Генпрокуратура РФ, чей иск был удовлетворен обеими инстанциямиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 июля7 фото
16 июля
Фотохроника 14 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки5 фото
16 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕСПЧ взыскал с РФ около 48 тыс. евро в пользу участниц Pussy RiotВ миреТрамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с ПутинымЭкономикаГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиВ миреМинюст США обвинил в шпионаже гражданку РоссииВ РоссииСто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьиВ миреВстреча Путина с Трампом. Обобщение

Экс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взятке

Экс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взяткеИнформация о бывшем начальнике московского главка удалена с сайта управления Подробнее

ЕСПЧ взыскал с России 20 тыс. евро в пользу родственников убитой Анны Политковской

Жириновский предложил разрешить межфракционный переход депутатов Госдумы

ЕСПЧ взыскал с РФ около 50 тыс. евро в пользу участниц Pussy Riot

ЕСПЧ взыскал с РФ около 50 тыс. евро в пользу участниц Pussy RiotВ Европе решили, что в отношении участниц панк-молебна в храме было нарушено право на свободу выражения мнения и справедливый суд Подробнее

Бывший соперник на выборах обвинил главу Федерации бобслея в рейдерстве

Баффет пожертвовал на благотворительность $3,4 млрд

Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц

Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицДокументом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводах Подробнее

Суд ограничил доступ к 3 400 пиратским сайтам

В Госдуме решили наградить Черчесова и футболистов сборной России

Задержанная в США Бутина контактировала с Национальной стрелковой организацией Америки

Заглавы Минздава Ульяновской области уволен после скандала с закупками медпрепаратов

Жириновский предложил депутатам ежегодно исполнять "Боже, царя храни!"

Около сотни жителей Кызыла отравились шаурмой

СМИ сообщили о возможном росте трат США на новое посольство в Иерусалиме в сто раз

Трамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с Путиным

Трамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с ПутинымВысказывания лидера США сильно противоречили плану американской администрации Подробнее

Израиль перекрыл поставки топлива в сектор Газа в ответ на действия боевиков ХАМАС

В Японии откроют первый православный монастырь

Рогозин анонсировал старт строительства второй очереди "Восточного" в августе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru