Рубль снизился к доллару и евро после роста в предыдущие дни

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже во вторник утром, рубль снижается к бивалютной в рамках технической коррекции после роста на ожиданиях встречи глав РФ и США в предыдущие дни.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,35-62,44 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,4 руб. (+7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,21 руб. (+21,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 13,53 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,44 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 40,95 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов вторника, корректируясь после роста по итогам нескольких предыдущих сессий. Отсутствие явных результатов по результатам встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа было ожидаемо рынком и не оказало сильного влияния на динамику рынка, тем не менее, участники не видят стимулов для увеличения покупок рубля. В условиях падающей нефти инвесторы фиксируют прибыль по "длинным" позициям в рубле.

Цены на нефть эталонных марок во вторник возобновили снижение после обвала накануне, связанного с опасениями увеличения поставок на мировой рынок. В понедельник Brent завершила торги на самой низкой отметке с 17 апреля, WTI - на минимуме за три недели.

Во вторник положительное влияние на настроения инвесторов могут оказать ожидания дальнейшего сокращения коммерческих запасов нефти в США, которые уже находятся на минимуме с 2015 года.

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевел на 0,52% - до $71,47 за баррель. Котировка WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,4% - до $66,8 за баррель.

Запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,05 млн баррелей после сокращения более чем на 12 млн баррелей неделей ранее, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

В Ливии возобновились ограничения добычи на крупнейшем нефтяном месторождении. Вместе с тем инвесторов тревожат такие факторы, как увеличение экспорта нефти из Саудовской Аравии, потенциальное высвобождение части стратегического нефтяного резерва США и напряженность в торговых отношениях Вашингтона с другими странами.