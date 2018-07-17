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Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС

По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топлива

Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует внедрить оборотный штраф за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС), сообщил "Интерфаксу" руководитель ведомства Алексей Абрамов.

Ведомство предлагает при первичном нарушении облагать АЗС штрафом в 1% от годового оборота компании, при вторичном - в 3%. Такое решение было принято после получения результатов общественного мониторинга, который выявил недолив топлива на АЗС, сказал он.

"Результаты общественного мониторинга нам дали картину, достаточно близкую к объективности. По его данным, недолив составляет от 1% до 20%. Там, где недолив более 5%, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях", - сказал Абрамов.

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Он отметил, что существующие меры государственного метрологического контроля, которые есть у Росстандарта сейчас, не позволяют установить подобные факты. Когда ведомство готовит проверку, оно обязано уведомить о своем визите АЗС. Поэтому официально зафиксировать такого рода нарушения фактически невозможно.

"У нас разработан комплекс мер по противодействию недолива, прежде всего это законодательные изменения. Мы предлагаем пересмотреть оборотные штрафы в отношении компаний, которые систематически допускают недолив. Кроме этого, мы должны одну заправку проверять несколько раз, с использованием таких механизмов как тайный покупатель, что тоже потребует изменений в законодательстве", - сообщил Абрамов.

В целом ведомство предлагает в борьбе с недоливом топлива применять те же инструменты, которые используются при выявлении контрафактного топлива.

"Нефтетрейдеры всегда ищут и находят возможность сэкономить или на качестве нефтепродуктов, которое реализуют, или на количестве топлива, которое они продают потребителю. Мы должны одновременно одинаковым образом контролировать и привлекать к ответственности (за нарушения - ИФ) по единой методологии", - отметил Абрамов.

Росстандарт готовится внести поправки на рассмотрение госкомиссии по борьбе с контрафактом после того, как будет получена позиция федеральных ведомств - Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, а также профессионального сообщества и топливных союзов.

Ранее сообщалось, что проблема недолива топлива на АЗС и планируемые шаги по ее решению будут вынесены на обсуждение очередного заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Также проверки АЗС на предмет недолива планируют активизировать Роскачество, Росстандарт и Росаккредитация.

Кроме того сообщалось, что Федерация автовладельцев России (ФАР) выявила недолив топлива на 76% АЗС по итогам мониторинга на 34 заправках. Однако Независимый топливный союз позже усомнился в выводах ФАР.

В 2017 году в России был принят закон о введении оборотных штрафов за продажу контрафактного топлива. За нарушения в части несоответствия характеристик топлива требованиям технического регламента данным законом вводится штраф в 1% от выручки, полученной от реализации топлива, но не менее 500 тыс. рублей. В качестве административного наказания за повторное правонарушение предусматривается оборотный штраф в размере 3%, но не менее 2 млн рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с обязательной конфискацией предметов административного нарушения.

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Теги: Росстандарт

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