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РФ и Украина признали необходимость нового типа газовых контрактов на транзит

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия и Украина признают необходимость нового типа контрактов на транзит газа, заявил журналистам вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович.

"Украинская и российская стороны признали, что в будущем нам нужны новые типы контрактов", - сказал он по итогам трехсторонних консультаций между ЕК, РФ и Украиной по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.

По словам Шефчовича, контракты должны будут соответствовать европейскому законодательству.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам: "Мы обсудили также те изменения, которые есть сегодня в европейском законодательстве. Европейское законодательство имплементируется в законодательство Украины. Это тоже накладывает отпечаток на будущие отношения с 2020 года".

По словам Новака, трехсторонние переговоры по транзиту российского газа в Европу через Украину прошли по-деловому спокойно и конструктивно. "Мы обменялись информацией, мнениями о текущей ситуации и о перспективах поставок газа европейским потребителям через территорию Украины", - сказал он.

Он отметил, что на переговорах во вторник стороны не ставили задач принимать конкретные решения по тому или иному вопросу.

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Теги: Еврокомиссия, Россия, Украина

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