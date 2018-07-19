Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,1-0,2%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне негативных внешних сигналов и дальнейшего ослабления рубля; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,2%, при этом растут бумаги металлургов по главе с "Северсталью" после выхода сильного отчета компании за второй квартал по МСФО.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2293,13 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1147,13 пункта (+0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар вырос до 63,16 руб. (+0,2 рубля).

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах. Трамп отметил, что доверяет выводам директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что по-прежнему существует угроза попыток со стороны России оказать влияние на ноябрьские выборы в американский конгресс.

Подешевели рублевые акции "Ростелекома" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,3% "префы").

Выросли бумаги "Северстали" (+3,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,1%), "Россетей" (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), "Распадской" (+0,7%), "Мечела" (+0,6%), "РусАла" (+0,5%).

ПАО "Северсталь" во втором квартале 2018 года увеличило показатель EBITDA по МСФО на 23,8% по сравнению с предшествующим кварталом - до $874 млн. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали роста этого показателя на 20% - до $846 млн.

Выручка в апреле-июне повысилась на 4% и составила $2,259 млрд. При этом средний прогноз аналитиков составлял $2,293 (+5,5% к первому кварталу).

Индексы в США в среду показали смешанную динамику, Dow Jones и S&P 500 выросли благодаря позитивной отчетности компаний и данным регионального обзора Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book. Прибыль 90% из уже отчитавшихся компаний из списка S&P 500 (более 40) превысила ожидания Уолл-стрит.

Второе за неделю выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе не преподнесло рынку особых сюрпризов. Главный вывод, который участники рынка сделали из его речи и ответов на вопросы в Сенате: процентные ставки в США пока будут повышаться каждые три месяца. Прогноз для американской экономики остается достаточно позитивным, несмотря на неопределенности и риски, связанные с мировой торговой войной и фискальной политикой.

Американская экономика продолжает расти, однако потенциал ее подъема ограничен в связи с нехваткой квалифицированных кадров и повышением цен на сырье, следует из опубликованного обзора ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). При этом угроза масштабной торговой войны вызывает все больше опасений в США.

В Азии в четверг преобладает слабо негативная динамика индексов (Япония просела на 0,1%, Китай - на 0,2%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) и нефть.

Нефть проседает после роста в среду на противоречивой статистике Минэнерго США о запасах сырья. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,836 млн баррелей при прогнозах снижения на 4,1 млн баррелей, однако сократились сильнее ожиданий резервы бензина и снизились запасы дистиллятов при прогнозах роста. При этом добыча нефти в США достигла рекордных 11 млн баррелей в сутки (б/с).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $72,75 за баррель (-0,2% и +1% в среду), сентябрьская цена WTI - $67,67 за баррель (-0,1% и +1% накануне).

Телеконференция мониторингового комитета ОПЕК+ в среду не дала новостей, способных существенно повлиять на динамику рынка, пишет Dow Jones. В заявлении комитета отмечалось, что в июне соглашение ОПЕК+ было исполнено на 121% против 147% в мае.

Аналитик отдела анализа рынков компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин полагает, что в первой половине дня, несмотря на негативный внешний фон, индекс МосБиржи может умеренно подрасти. С рынка будут выкупать подешевевшие ранее из-за дивидендных отсечек тяжеловесные бумаги "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и АФК "Система". Рубль по совокупности факторов продемонстрирует скорее нейтральную динамику.

По оценке аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, на российский рынок начали возвращаться геополитические риски, что служит причиной выхода инвесторов из российских гособлигаций. Не успели участники рынка обрадоваться положительным итогам встречи президентов США и России, как с американской стороны вновь появилась угроза усиления санкций. Об этом свидетельствуют и новые обвинительные заявленияТрампа, и внесенный законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Таким образом, геополитический фактор в ближайшее время, вероятно, будет сдерживать активность покупателей на отечественном рынке акций и оказывать давление на рубль.

В четверг, 19 июля, по индексу МосБиржи в течение дня ожидается консолидация под отметкой 2300 пунктов, считает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский также отмечает рост опасений относительно усиления санкционного давления на Россию. По факту проведения встречи Путин-Трамп в понедельник в Хельсинки среди американских конгрессменов стали активно звучать призывы рассмотреть представленный ранее DETER Act, позволяющий в случае нового вмешательства иностранного государства в выборы, проходящие на территории Соединенных Штатов, после заявлений главы Национальной разведки о том, что вмешательство имело место, в течение 10 дней автоматически вводить против него санкции.

В отдельной главе, посвященной возможному новому вмешательству в выборы со стороны РФ, дается перечень мер, среди которых крайне радикальные предложения заморозить корреспондентские счета российских банков и активы энергетических компаний, а также запретить иностранным инвесторам работать с госдолгом. В целом большое число профессиональных американских экспертов считает перечень мер излишним, поэтому маловероятно, что законопроект будет принят в его текущем виде, однако сам факт усиления разговоров об ужесточении санкционного давления создает негативный сантимент в отношении российских активов.

Индекс МосБиржи может до конца недели удерживать диапазон 2290-2330 пунктов, а отскок нефтяных котировок может позволить вернуться выше рубежа 2300 пунктов.