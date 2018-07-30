Путин подписал закон, разрешающий ЦБ проводить обыски в банках

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий ЦБ проводить контрольные закупки в банках. Документ был принят Госдумой в третьем чтении в середине июля и в понедельник опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон наделяет ЦБ РФ полномочиями проводить проверки в кредитных организациях, схожие с оперативно-розыскными мероприятиями.

Документ расширяет полномочия регулятора: сотрудники ЦБ с разрешения председателя Банка России или его заместителя смогут проводить контрольное мероприятие в банке без его предварительного уведомления и в присутствии двух свидетелей, а также с применением видеозаписи или фото- и киносъемки. Поправки вступают в силу с 1 января 2019 года.

В ЦБ поясняли, что таким образом регулятор сможет проверять соблюдение банками порядка открытия вкладов, ведения бухгалтерского учета, внесения записей в книгу регистрации открытых счетов.

"Мы проводим такие контрольные закупки, пока еще законодательно не утверждено, поэтому мы не всегда можем использовать этот материал, чтобы зафиксировать факт нарушения. Как только будут утверждены эти изменения в законе, мы сможем уже применять меры воздействия и фиксировать на основании фиксации фактов, подтвержденных по результатам контрольных закупок. Сейчас мы пока взаимодействуем с МВД, и они нам помогают проводить такого рода закупки", - говорила в июле зампред ЦБ Ольга Полякова.

Кроме того, закон меняет порядок взаимодействия ЦБ с правоохранительными органами в части расследования дел о фальсификации отчетности финансовых организаций. Раньше регулятор был обязан направить соответствующие материалы в следственные органы, если банк в срок не устранил нарушения, связанные с представлением и публикацией отчетности и если были обоснованные предположения о возможной фальсификации отчетности. Изменения оставили обоснованное предположение о фальсификации отчетности единственным условием для направления Центробанком заявления и материалов в правоохранительные органы. Эти изменения вступают в силу со дня официального опубликования закона.