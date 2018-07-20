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Цена Brent поднялась до $72,73 за баррель

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу, но завершают неделю снижением.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени поднялась на $0,15 (0,21%) - до $72,73 за баррель. В четверг контракты подешевели на $0,32 (0,44%) - до $72,58 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,29 (0,42%) - до $69,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,7 (1,02%) - до $69,46 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 3,6%, WTI - на 1,8%. Падению цен способствовали опасения, связанные с возможными последствиями торгового спора США с другими государствами.

Накануне поддержку рынку оказало заявление Саудовской Аравии, позволившее трейдерам сделать вывод, что слухи о возможном излишке нефти на рынке не имеют под собой основания.

Представитель от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиб аль-Аама заявил в четверг, что экспорт нефти из страны в июле будет примерно на июньском уровне, а затем сократится в августе примерно на 100 тыс. баррелей в сутки, пишет MarketWatch.

Саудовская Аравия будет "экспортировать только тот объем нефти, который заложен в соответствии с запросами на повышение поставок от клиентов", сообщил он.

"Как оказалось, Саудовская Аравия не намерена наращивать добычу, и это оказывает поддержку рынку", - отмечает аналитик ForexLive Грег Михаловски.

Нефть Brent завершила торги в четверг снижением на фоне прекращения забастовки нефтяников в Норвегии, начавшейся 10 июля.

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Теги: нефть

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