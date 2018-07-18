Boeing и Пентагон подписали соглашение о самолетах для президента США на $3,9 млрд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Корпорация Boeing и министерство обороны США подписали контракт по новой программе Air Force One ("Борт номер один") на сумму $3,9 млрд, говорится в сообщении Пентагона.

Как пишет The Wall Street Journal, осталось согласовать последний момент - цвета ливреи.

Сейчас президентские боинги окрашены в белый, синий и светло-голубой. Такой вариант 55 лет назад выбрала первая леди США Джеки Кеннеди. Президенту США Дональду Трампу он не нравится, ему хочется полного соответствия цветам американского флага - синий, красный, белый.

ВВС США закупят для президента два специального оборудованных самолета Boeing-747-8. Самолеты этой серии используются в качестве президентских с 1990 года.

В конце февраля Белый дом объявил, что президент добился от Boeing снижения фиксированной цены контракта на Air Force One на $1,4 млрд по сравнению с первоначальными экспертными оценками, до $3,9 млрд. Американские СМИ тогда отмечали, что неизвестно, откуда были взяты такие оценки. Boeing не комментирует стоимость контракта.

В декабре американские ВВС объявили, что им удалось существенно сэкономить на будущих президентских самолетах, поскольку они перекупили борты, предназначавшиеся для России. Однако Трамп был недоволен стоимостью программы, грозил аннулировать заказ и сменить поставщика. Министр ВВС США Хизер Уилсон тогда не стала называть сумму, заявив, что Boeing не хочет, чтобы стало известно о размерах скидки.

Базовая цена каждого из самолетов - $387 млн, и скидка касается именно ее, заявил WSJ источник, знакомый с ходом переговоров Пентагона и Boeing. При этом более $3 млрд закладываются на переоборудование лайнеров в соответствии с требованиями безопасности и пожеланиями президента, а также на их дальнейшее обслуживание.

Ранее ВВС сообщали, что речь идет о самолетах, предназначенных для обанкротившейся российской авиакомпании "Трансаэро". Четыре лайнера были заказаны еще в 2013 году, и Boeing успела построить два из них к тому моменту, когда "Трансаэро" объявила о банкротстве в 2015 году. "Аэрофлот", к которому перешли активы "Трансаэро", отказался принимать этот заказ, цена которого до учета скидок для авиакомпаний составляла $1,5 млрд, писала FlightGlobal.

Boeing и Пентагон утверждали, что переоборудовать два из этих самолетов будет быстрее и дешевле, чем построить новые.

Проектирование и переоборудование Boeing-747-8 займет длительное время. Изначально планировалось, что самолеты будут готовы к эксплуатации в 2024 году. Однако Трамп просил, чтобы работы над ними завершили к 2021 году. В таком случае он сможет воспользоваться новыми самолетами, если будет переизбран на второй срок.

Трамп неоднократно выражал недовольство обликом и состоянием президентских самолетов, которыми он пользуется в настоящее время, и отзывался о них как о технически и морально устаревших, к тому же оформленных в недостаточно американские цвета, отмечает CBS.