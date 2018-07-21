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В мире

Что случилось этой ночью: суббота, 21 июля

Первая победа России в ВТО, перемирие в секторе Газа, "Стражи Галактики" без режиссера

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Всемирная торговая организация встала на сторону России в споре с Украиной по поводу пошлин на ввоз российского нитрата аммония. В Минэкономразвития отмечают, что эта первая победа Москвы в ВТО. Россия ведет аналогичный спор о методике "энергокорректировок" с ЕС и надеется, что он будет разрешен так же, как с Украиной.

- Израиль и палестинские группировки договорились возобновить перемирие в секторе Газа после обострения ситуации в пятницу.

- Студия Disney расторгла контракт с режиссер "Стражей Галактики" Джеймсом Ганном после того, как в соцсетях стали активно обсуждать провокационные записи в твиттере, опубликованные им десять лет назад.

- В Алма-Ате прощаются с 25-летним фигуристом Денисом Теном, убитым в четверг двумя автомобильными ворами.

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