Акции "РусАла" выросли на 12% после слов Мнучина о возможном снятии санкций

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" выросли в понедельник в Гонконге на 12% после предположения министра финансов США Стивена Мнучина о том, что США могут найти возможность снять санкции с компании.

В интервью агентству Reuters Мнучин сказал, что "РусАл" направил в Минфин США свои предложения по поводу шагов, которые компания может предпринять с целью отмены санкций. "Не буду вдаваться в детали, каковы эти предложения и где мы находимся в отношении этих предложений, но, да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - сказал министр.

"У нас не стоит цель лишить "РусАл" бизнеса", - подчеркнул Мнучин.

Акции "РусАла" росли в понедельник в начале торгов в Гонконге на 15%, затем рост замедлился до 12%.

"РусАл" - крупнейший производитель алюминия вне Китая, в 2017 году произвел 3,71 млн тонн алюминия. Согласно действующему указанию Минфина США, бизнес с "РусАлом" должен быть прекращен до 23 октября.