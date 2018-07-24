Цены на топливо на заправках России за месяц почти не изменились

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензины на прошлой неделе оставались неподвижными в большинстве регионах России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Такую стабильность цены на бензины демонстрируют с конца июня.

Небольшой рост цен за последние семь дней был зафиксирован только в Вологодской области, где бензины за шесть дней подорожали на 6 копеек.

На заправках республики Тыва вторую неделю подряд, напротив, дешевел бензин Аи-92 - еще на 40 копеек после роста на 1,17 руб. на позапрошлой неделе.

Цены на летнее дизтопливо также оставались без движения во всех регионах страны за исключением Вологодской области (+5 копеек), республики Тыва (+90 копеек) и Ханты-Мансийского автономного округа (-1,28 руб./л).

В результате в среднем по России стоимость бензина Аи-92 снизилась на 1 копейку - 41,66 руб./л, цена Аи-95 осталась на уровне 44,46 руб./л, летнее дизтопливо подорожало на 2 копейки, до 44,39 руб./л.