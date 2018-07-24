Биткойн вырос до $8 тыс. впервые с конца мая

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает расти во вторник, он впервые c конца мая превысил отметку в $8 тысяч, сообщает MarketWatch.

На 17:43 по московскому времени биткойн подорожал на 6,3%, до $8188, по данным CoinDesk. По итогам минувшей недели биткойн подорожал на 16,5%, а с начала июля рост составляет 40%.

Благодаря увеличению стоимости биткойна совокупная стоимость всех криптовалют в мире снова приблизилась к $300 млрд впервые за полтора месяца.

Подъем криптовалюты связывают с повышением интереса к ней со стороны финансового сектора и институциональных инвесторов.

При этом в конце прошлого года биткойн стоил почти $20 тыс.