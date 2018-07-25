Шантажисты пригрозили "Домодедово" взломом систем, потребовав выкуп в биткоинах

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные требуют от администрации аэропорта "Домодедово" несколько сотен биткоинов, угрожая в случае отказа вмешаться в работу навигационных систем аэропорта.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах воздушной гавани, злоумышленники направили на электронную почту контакт-центра аэропорта электронное письмо с угрозами. "Авторы письма угрожают к выходным удаленно вмешаться и навредить работе навигационной аппаратуры аэропорта, утверждают, что располагают для этого техническими возможностями", - сказал источник.

В качестве отступных злоумышленники требуют выкуп в несколько сотен биткоинов.

Между тем, администрация аэропорта усилила меры безопасности в терминале и на летном поле. "Предприняты усиленные механизмы контроля и безопасности. Аэропорт предпринял исчерпывающие меры, чтобы безопасность пассажиров не подвергалась угрозе", - сказал источник.