"Ъ" сообщил о возможном присоединении НПФов группы "Будущее" к НПФ "Нефтегарант"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) финансовой группы "Будущее" Бориса Минца могут быть присоединены к НПФ "Нефтегарант", сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

АО НПФ "Нефтегарант" проходит реорганизацию - он объединяется с НПФ "Нефтегарант НПО" и АО "НПФ Согласие-ОПС", входящим в концерн "Россиум" Романа Авдеева. По данным издания, на базе единого "Нефтегаранта" будет объединено семь-восемь фондов, включая НПФ "Будущее", "Телеком-союз". Это может произойти в течение года-полутора.

В ФГ "Будущее" входят 4 фонда - помимо НПФ "Будущее" и "Телеком-союз", НПФ "Образование" и "Социальное развитие".

Акционером НПФ "Нефтегарант" (доля 30%) и "Нефтегарант НПО" (100%) является компания "РН пенсионные активы". Ей принадлежит некоммерческая организация НПФ "Нефтегарант", основным учредителем которой является "Роснефть" (доля 99%). Управляющие компании ГК "Регион" управляют средствами этих НПФ, а также одна из них управляет ЗПИФ "Ритм", владеющим Дальневосточным банком - мажоритарным акционером (70%) НПФ "Нефтегарант".

Во вторник сообщалось, что заместителем гендиректора ГК "Регион" назначена Галина Морозова из НПФ Сбербанка , она будет курировать развитие пенсионного бизнеса группы.

В мае стало известно, что "Россиум" продал кредит, залогом по которому выступал пакет Бориса Минца в ФГ "Будущее", кипрской Riverstretch Trading & Investments. СМИ связывали эту компанию с ГК "Регион", хотя последняя отрицала связь с офшором.

ФГ "Будущее" в настоящее время испытывает финансовые трудности. По итогам 2017 года убыток группы составил 15,421 млрд рублей против убытка в 1 млрд рублей за период с апреля по декабрь 2016 года, следует из ее отчетности. Основная часть убытка группы связана с обесценением акций дочерних обществ и созданием резервов в размере 13,529 млрд рублей. Убытки НПФ "Будущее" связаны с акциями банка "Открытие", РГС в связи с их санацией. Под управлением НПФ "Будущее" находится около 300 млрд рублей пенсионных накоплений.

На рынке в последнее время обсуждается судьба НПФ "Будущее", основной собственник которого уехал за границу.

ВТБ почти год назад проводил оценку рыночной стоимости акций нескольких негосударственных пенсионных фондов, в том числе НПФ "Будущее", рассматривал возможность объединения со своим пенсионным фондом и фондом Романа Авдеева. Но в итоге отказался от сделки. В июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк не планирует покупку НПФ "Будущее". Кроме того, по данным источников "Интерфакса", оценку "Будущего" проводил НПФ Сбербанка, но также отказался от сделки.