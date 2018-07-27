Цена на нефть Brent почти не изменилась утром в пятницу

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок стабильны с утра в пятницу после роста накануне третью сессию подряд. Приостановка поставок нефти из Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море и сокращение запасов нефти в США до минимума с 2015 года продолжают оказывать поддержку рынку, пишет агентство Bloomberg.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени подорожали на 1 цент (0,01%) - до $74,55 за баррель. На торгах в четверг их цена увеличилась на $0,61 (0,83%) - до $74,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь утром в пятницу выросли на 1 цент (0,01%) - до $69,62 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на $0,31 (0,43%), завершив торги на отметке $69,61 за баррель.

С начала недели нефть Brent подорожала на 2%, а цена WTI упала на 1,2%. С начала июля нефть потеряла примерно 6% стоимости из-за неутихающих торговых споров между США и Китаем, которые могут ослабить спрос на энергоносители, а также на фоне повышения нефтедобычи в ряде стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, а также в России и США.

"Цены растут на новостях о том, что Саудовская Аравия приостановила поставки нефти, поскольку у рынка возникли опасения относительно объемов предложения в ближайшее время. Ралли будет недолгим, поскольку приостановка не может длиться бесконечно. После того, как вопрос решится сам собой, следует ожидать корректировки WTI до $65 за баррель, а Brent - до $70 за баррель позднее в этом году", - считает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Барнабас Ган.

Саудовская Аравия приостановила транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море после нападений йеменских повстанцев-хуситов на два танкера. До приостановки через пролив проходило около 10% суточных объемов перевозки нефти по морю - 4,8 млн баррелей, по оценкам Commerzbank.