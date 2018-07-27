Экономика

Рубль лишь слегка снизился к доллару и евро перед заседанием ЦБ РФ

Есть обновление от 10:34

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного повышаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль лишь слегка снижается к бивалютной корзине на ожидании решения ЦБ РФ по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,95-63,04 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,97 руб. (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 73,32 руб. (+2,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,79 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,62 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,79 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 50,06 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании заседания решения ЦБ РФ. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о ключевой ставке, аналитики уверены в ее сохранении на уровне 7,25% годовых.

Банк России в середине июня, оставив ставку неизменной, дал достаточно "жесткий" сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор заявил, что с учетом влияния предложенных правительством РФ налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания требуется замедление перехода к нейтральной ДКП. До этого ЦБ планировал завершить переход к нейтральной политике в 2018 году.

Годовая инфляция в России на 23 июля, исходя из недельных данных Росстата, продолжает находиться между 2,2% и 2,3% (уровень конца июня). Инфляционные ожидания в июне на фоне роста цен на бензин и предстоящего повышения НДС, как и ожидалось, ускорились, достигнув 9,8%, максимальной отметки с июля 2017 года.

Регулятор не стал давать сигналов относительно возможного июльского решения совета директоров, отметив достаточную осведомленность рынка. "Мы сейчас сигнал не даем перед этим решением. Считаем, что достаточно рынок знает относительно текущей ситуации", - сообщил журналистам в начале прошлой недели исполняющий обязанности директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин.

Рынок уже давно не высказывал такого единодушия в прогнозе предстоящего решения ЦБ: все аналитики ждут неизменности ставки на ближайшем заседании.

Без учета заседания 27 июля до конца 2018 года запланировано еще три заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке: 14 сентября (опорное), 26 октября и 14 декабря (опорное).

Ситуация на нефтяном рынке

Цены на нефть эталонных марок относительно стабильны с утра в пятницу после роста накануне третью сессию подряд. Приостановка поставок нефти из Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море и сокращение запасов нефти в США до минимума с 2015 года продолжают оказывать поддержку рынку, пишет агентство Bloomberg.

Вместе с тем с начала июля нефть потеряла примерно 6% стоимости из-за неутихающих торговых споров между США и Китаем, которые могут ослабить спрос на энергоносители, и на фоне повышения нефтедобычи в ряде стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, а также в России и США.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,08% - до $75,06 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь утром в пятницу опустились 0,2% - до $69,47 за баррель. С начала недели нефть Brent подорожала на 2%, а цена WTI упала на 1,2%.

Саудовская Аравия приостановила транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море после нападений йеменских повстанцев-хуситов на два танкера. До приостановки через пролив проходило около 10% суточных объемов перевозки нефти по морю - 4,8 млн баррелей, по оценкам Commerzbank.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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