Следствие задумалось о снятии арестов со счётов компаний по делу братьев Магомедовых

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следствие рассматривает ходатайства о снятии обеспечительных мер со счётов компаний, которые арестованы в рамках расследования уголовного дела Зиявудина и Магомеда Магомедовых, заявила в понедельник следователь на заседании в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы представителей организаций.

"В настоящее время с нескольких расчётных счетов были сняты аресты по той причине, что третьи лица заявили соответствующие ходатайства и предоставили всю необходимую документацию, подтверждающую, что денежные средства, находящиеся на том или ином расчетном счете, необходимы либо для обеспечения госконтракта, либо для уплаты налогов, либо для выплаты заработной платы", - сказала следователь.

Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

Ранее в Тверском суде сообщили, что всего рамках уголовного дела вынесено 27 постановлений об аресте имущества, в том числе четырех автомобилей, двух квартир, несколько долей в уставных капиталах юридических лиц и денежные средства на банковских счетах.

Аресты наложены на счета и доли в уставных капиталах 24 компаний, сказала прокурор в Мосгорсуде, где в понедельник слушаются жалобы на наложенные обеспечительные меры.

Как стало известно на заседании в Мосгорсуде, арестованы активы и банковские счета следующих компаний: ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), четыре компании входящие в группу "Fesco" ("Femsta", "Феско сервис", "Феско бункер" и "Феско ЕРЦ"), ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), ООО "Кардо Альянс", ООО "Россетьэнерго", АО "Русская Тройка", ООО "Русские просторы", ООО "Саммит", ООО "Сахагазсинтез-недра", ОАО "Северное сияние", ООО "СЗМК-Глобалсталь", ООО "Система", ООО страховая компания "Воско", ООО строительная компания "Стиль-Т", ГС "Инженерия", ООО "Межозерное", ООО "Прогрессив, ООО "Глобалавтоматика", АО "Элеватор", ООО "Владивостокский автомобильный терминал".

Ранее в Fesco сообщили о трудностях в работе из-за ареста счетов.