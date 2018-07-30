Четыре НПФа группы "Будущее" подали иск к "Промсвязькапиталу" почти на 4 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Четыре негосударственных пенсионных фонда - "Социальное развитие", "Телеком-союз", "Образование" и "Будущее", входящие в состав финансовой группы "Будущее" Бориса Минца, подали иск к компании "Промсвязькапитал" на 3,958 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Еще одним истцом выступает УК "Конкорд управление активами", управляющая пенсионными средствами фондов "Будущее".

Суть иска не раскрывается, ФГ "Будущее" пока не ответила на запрос "Интерфакса".

"Промсвязькапитал" принадлежал Дмитрию Ананьеву. На момент начала санации Промсвязьбанка - 15 декабря 2017 года, братья Ананьевы через "Промсвязькапитал" контролировали Промсвязьбанк и банк "Возрождение" .

В апреле компания "Промсвязькапитал" подала в суд о признании ее банкротом в связи с обязательствами перед Промсвязьбанком.