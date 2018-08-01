Продажи смартфонов в России в I полугодии выросли на 22,6% в денежном выражении

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Продажи смартфонов в России по итогам I полугодия 2018 года выросли в денежном выражении на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 191 млрд рублей, сообщили в ПАО "МТС".

В физическом выражении продажи увеличились на 2% до 12,5 млн гаджетов.

В МТС объясняют динамику показателей ростом потребления фото- и видеоконтента в социальных медиа и мессенджерах - это стимулирует продажи более дорогих устройств. По данным МТС, трафик на загрузку фото, видео и онлайн-трансляции в соцсетях в I полугодии 2018 года вырос в 2,4 раза год к году. На рост продаж также повлияло расширение ассортимента смартфонов, в том числе от китайских производителей.

Средняя цена смартфона составила 15,25 тыс. рублей - на 20,2% выше, чем годом ранее. Средняя цена смартфона, купленного в рассрочку, выросла на 26% - до 22 тыс. рублей. При этом самой быстрорастущей категорией смартфонов стал сегмент от 30 тыс. рублей.

"Как правило - это Android-смартфоны, которые не являются статусными или премиальными устройствами, но имеют в своем оснащении качественную оптику для съемки", - сообщает МТС.

В частности, смартфоны стоимостью 30-40 тыс. рублей стали выбирать в четыре раза чаще, чем годом ранее. Устройства дороже 40 тыс. рублей продемонстрировали трехкратный рост продаж по отношению к январю-июню 2017 года.

Наибольшую долю рынка смартфонов в России в штучном выражении занимает Samsung - 22,2% (показатель сократился год к году на 3%). На втором месте китайская Huawei с показателем 16,7% (прирост на 8%). На третьем месте Apple - доля компании в РФ составила 12,9% (прирост на 1%).

В денежном выражении лидером рынка является Apple (34,9%), на втором месте Samsung (27,2%), на третьем - Huawei (15,9%).