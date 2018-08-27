СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhone

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Дизайн трех новых смартфонов, которые Apple собирается презентовать осенью, будет схож с нынешним флагманом - iPhone X, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, ни один из смартфонов не получит нового дизайна, как это было в случае с iPhone X в прошлом году или iPhone 6 in 2014 году. Собеседники агентства уточняют, что Apple решила оставить более значительные изменения на следующий год.

При этом компания расширит диапазон цен на устройства, изменит размеры смартфонов.

Модель, которую в компании называют D33, будет флагманом. Он получит OLED-экран на основе органических светодиодов с диагональю около 6,5 дюйма. Смартфон может стать самым большим iPhone и одним из крупнейших на рынке. Задняя панель флагмана будет изготовлена из стекла, края будут из нержавеющей стали. Устройство оснастят двумя задними камерами.

Под внутренним названием D32 скрывается обновление iPhone X, представленного в 2017 году. В обновленном смартфоне будет улучшенная камера, и увеличатся скорости обработки данных.

Самой значительной новинкой от Apple, по данным Bloomberg, будет смартфон с кодовым именем N84. Этот аппарат придет на замену iPhone 8, его цена при этом уменьшится. Внешне смартфон будет напоминать iPhone X. Вместе с тем устройство получит экран с диагональю 6,1 дюйма (у iPhone X - 5,8 дюйма), края корпуса сделают алюминиевыми, а не из нержавеющей стали, как у iPhone X. Аппарат оборудуют жидкокристаллическим экраном (iPhone X оснащен OLED экраном). Изменится цветовая гамма смартфона.

Новые iPhone должны появиться в сентябре, пишет агентство. В Apple рассчитывают на высокие продажи iPhone в этом квартале. Выручку в компании ожидают на уровне $60-62 млрд, что составит увеличение на 14–18% к аналогичному периоду 2017 года.