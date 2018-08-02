Цены на бензин и дизтопливо в РФ с 24 по 30 июля не изменились

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Цены на бензин в России с 24 по 30 июля не изменились. За неделю до этого цены незначительно снизились, а в предшествующие 4 недели - оставались стабильными, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года цены на бензин поднялись на 9,1%.

Цены на дизтопливо с 24 по 30 июля также не изменились, с начала года дизтопливо подорожало на 9,8%.

За прошедшую неделю снижение цен на бензин отмечалось в 20 центрах субъектов России. Более всего цены на него снизились в Назрани - на 1,9%, Севастополе - на 0,7%, Оренбурге, Симферополе - на 0,5%. В пяти центрах субъектов РФ отмечалось увеличение цен на бензин. Сильнее всего он подорожал в Ленинградской области и Магадане - на 0,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный в среднем не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,89 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,59 до 47,45 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,70 до 42,79 руб., марки АИ-95 - от 43,75 до 45,84 руб. за литр.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 30 июля составила 43,32 руб. (23 июля - 43,34 руб.), в том числе марки АИ-92 - 41,51 руб. (41,53 руб.), АИ-95 - 44,58 руб. (44,59 руб.), АИ-98 - 49,82 руб. (49,84 руб.). Дизтопливо 30 июля стоило в среднем по стране 44,46 руб. (23 июля - 44,47 руб.).

Производство бензина в России с 23 по 29 июля выросло по сравнению с предыдущим периодом мониторинга на 6,5% и составило 843,6 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 5,9% - до 1 млн 614,2 тыс. тонн.