ФАС оштрафовала топливные компании в Крыму на сотни миллионов рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По делам, возбужденным Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на компании, торгующие топливом в Крыму, наложены санкции в сотни миллионов рублей, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Они (дела) в судах сейчас, все это решается, и при этом наше управление возбуждает новые дела по отдельным бензоколонкам, по компаниям, которые еще в адекватное состояние не пришли", - сказал Артемьев журналистам во вторник в Понизовке (Большая Ялта).

Глава ФАС не ответил, какие именно компании были оштрафованы.

Вместе с тем Артемьев заявил, что ведомство продолжит штрафовать крымские компании, торгующие нефтепродуктами. "Биржевые индикаторы нам сегодня каждый день показывают максимальные цены, которые возможны. Любой, кто пересечет эту границу, будет оштрафован на десятки и сотни миллионов рублей. Если еще не все коллеги, которые здесь торгуют нефтепродуктами, это понимают, то будут просто банкротства, пока не появятся те, кто будет понимать и социальную сторону этой проблематики, а не только стремиться к наживе", - подчеркнул глава ФАС.

По его словам, стоимость топлива в Крыму не соответствует расходам на доставку нефтепродуктов через Керченский пролив. "Мы всегда считали меру роста цен из-за переправы не вполне адекватной", - сказал Артемьев.

После начала движения грузового транспорта по Крымскому мосту и ввода в строй железнодорожной части моста стоимость топлива в Крыму должна быть сравнима с уровнем цен в центральных регионах России, отметил Артемьев. "Цены здесь должны быть немножко ниже, чем в Москве, несмотря на все сложности логистические" - сказал глава ФАС.