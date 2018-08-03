Главные новости
В миреГруппа сенаторов США представила проект усиления санкций против РоссииЭкономикаКапитализация Apple преодолела отметку в $1 трлнВ РоссииСотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал данные институту гидродинамики в Брюсселе
Экономика

Налогоплательщиков освободят от штрафов за обнаруженную самостоятельно недоплату

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Налогоплательщиков освободят от ответственности за несвоевременное перечисление налогов в бюджетную систему в случае, если они обнаружили и устранили недоплату сами, до вмешательства налоговиков.

Проект ФЗ "О внесении изменений в статью 123 Налогового кодекса РФ" рассмотрит правительство на заседании в пятницу. Он разработан во исполнение постановления Конституционного суда от 6 февраля 2018 года по делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 81 и статьи 123 НК в связи с жалобой ОАО "ТАИФ".

В соответствии с законом, налогоплательщик освобождается от ответственности за неполную уплату налога в срок, если он до обнаружения налоговиками ошибки уплатит недостающую сумму налога и соответствующие пени, а также представит в налоговую уточненную декларацию. "ТАИФ" не перечислил вовремя в бюджет НДФЛ, но позже устранил нарушения самостоятельно, представил расчет по налогу без ошибок и не уточнял его впоследствии. Тем не менее, ОАО было оштрафовано за несвоевременное перечисление НДФЛ.

Суды согласились с правомерностью решением налогового органа, в связи с чем компания обратилась в КС. По мнению ОАО, оспариваемые нормы неконституционны, поскольку позволяют освобождать налогового агента от ответственности за несвоевременное перечисление в бюджет НДФЛ только при наличии уточненного отчета. Но при изначально правильно составленной отчетности это условие исполнить нельзя, и освобождением от ответственности могут пользоваться лишь те, кто представил изначально недостоверную отчетность.

В своем решении КС отметил, что налоговый агент имеет основания полагать, что именно неуплата налога и пеней влечет отказ в освобождении от налоговой ответственности. При этом просрочка платежей может появиться "в результате упущений организационно-технического характера".

КС разъяснил, что действующие нормы не препятствуют освобождению от налоговой ответственности налоговых агентов, не допустивших искажения налоговой отчетности, если они самостоятельно уплатили необходимые суммы налога и пени при условии, если несвоевременное перечисление ими средств явилось результатом технической ошибки и "носило непреднамеренный характер".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия

Новости по теме

Экономика
Капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлнКапитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн
Apple, соревнуясь с Amazon, стала первой американской компанией, кому удалось достичь такой рыночной стоимостиПодробнее
 ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людейФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей
С 2019 года также физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежомПодробнее
 Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузераПодробнее
 Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФКазахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ
Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФПодробнее
АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублейАФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей
Инвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира"Подробнее
 Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 года
Скидка для жителей Дальнего Востока увеличена до 25%Подробнее
 Совет Федерации одобрил закон о повышении НДССовет Федерации одобрил закон о повышении НДС
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в годПодробнее
 МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млнМТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Российский оператор сотовой связи утверждает, что вынужденно приостановил деятельность в этой странеПодробнее
 ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4%Подробнее
 Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз
Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компанииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 августа7 фото
02 августа
Фотохроника 2 августа
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГруппа сенаторов США представила проект усиления санкций против РоссииЭкономикаКапитализация Apple преодолела отметку в $1 трлнВ РоссииСотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал данные институту гидродинамики в БрюсселеСпортСмолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в КраснодареВ РоссииВ РСПП опровергли преференции "Суммы" из-за трудоустройства Шохина-младшегоВ РоссииТитов предложил заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажу

Налогоплательщиков освободят от штрафов за обнаруженную самостоятельно недоплату

"Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА

"Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФАДебютант еврокубков во втором раунде квалификации победил словенскую команду "Домжале" Подробнее

Спецпрокурор Мюллер собрался допросить певца Эмина Агаларова

Российский певец может быть допрошен в рамках расследования о "вмешательстве" в выборы в США Подробнее

Военные останутся в столице Зимбабве

"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыПо сумме двух встреч команда россиянина, дебютировавшего на посту главного тренера голландского клуба, прошла румынский "Вииторул" Подробнее

В Якутии более 21 тыс. человек остались без света из-за энергоаварии

Двое сирийских военных стали жертвами обстрелов со стороны боевиков

Ранены четыре мирных жителя Подробнее

На базе ВВС США в штате Огайо объявили тревогу из-за вооруженного человека

Суд в Москве отправил в СИЗО сестер Хачатурян

Суд в Москве отправил в СИЗО сестер ХачатурянОни обвиняются в убийстве отца, который, по утверждениям девушек, мучил их Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru