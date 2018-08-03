Налогоплательщиков освободят от штрафов за обнаруженную самостоятельно недоплату

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Налогоплательщиков освободят от ответственности за несвоевременное перечисление налогов в бюджетную систему в случае, если они обнаружили и устранили недоплату сами, до вмешательства налоговиков.

Проект ФЗ "О внесении изменений в статью 123 Налогового кодекса РФ" рассмотрит правительство на заседании в пятницу. Он разработан во исполнение постановления Конституционного суда от 6 февраля 2018 года по делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 81 и статьи 123 НК в связи с жалобой ОАО "ТАИФ".

В соответствии с законом, налогоплательщик освобождается от ответственности за неполную уплату налога в срок, если он до обнаружения налоговиками ошибки уплатит недостающую сумму налога и соответствующие пени, а также представит в налоговую уточненную декларацию. "ТАИФ" не перечислил вовремя в бюджет НДФЛ, но позже устранил нарушения самостоятельно, представил расчет по налогу без ошибок и не уточнял его впоследствии. Тем не менее, ОАО было оштрафовано за несвоевременное перечисление НДФЛ.

Суды согласились с правомерностью решением налогового органа, в связи с чем компания обратилась в КС. По мнению ОАО, оспариваемые нормы неконституционны, поскольку позволяют освобождать налогового агента от ответственности за несвоевременное перечисление в бюджет НДФЛ только при наличии уточненного отчета. Но при изначально правильно составленной отчетности это условие исполнить нельзя, и освобождением от ответственности могут пользоваться лишь те, кто представил изначально недостоверную отчетность.

В своем решении КС отметил, что налоговый агент имеет основания полагать, что именно неуплата налога и пеней влечет отказ в освобождении от налоговой ответственности. При этом просрочка платежей может появиться "в результате упущений организационно-технического характера".

КС разъяснил, что действующие нормы не препятствуют освобождению от налоговой ответственности налоговых агентов, не допустивших искажения налоговой отчетности, если они самостоятельно уплатили необходимые суммы налога и пени при условии, если несвоевременное перечисление ими средств явилось результатом технической ошибки и "носило непреднамеренный характер".