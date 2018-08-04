Что случилось этой ночью: суббота, 4 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Утром в районе населенного пункта Игарка в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, перевозивший нефтяников. На борту находились 15 пассажиров и два члена экипажа, никто из них не выжил.

- Владимир Путин подписал закон о повыжении налога на добавленную стоимость до 20%. Это должно повысить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.

- Федеральный суд США отклонил прошение гражданки России Марии Бутиной о снятии с нее обвинений.