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В мире

Что случилось этой ночью: суббота, 4 августа

Авиакатастрофа в Красноярском крае, повышение НДС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Утром в районе населенного пункта Игарка в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, перевозивший нефтяников. На борту находились 15 пассажиров и два члена экипажа, никто из них не выжил.

- Владимир Путин подписал закон о повыжении налога на добавленную стоимость до 20%. Это должно повысить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.

- Федеральный суд США отклонил прошение гражданки России Марии Бутиной о снятии с нее обвинений.

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