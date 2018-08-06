Нефть Brent подорожала до $73,3 после снижения в пятницу

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо увеличиваются в ходе торгов в понедельник после снижения в пятницу, инвесторы реагируют на данные о нефтедобывающих установках в США и слухи о сокращении добычи в Саудовской Аравии.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени увеличилась на $0,11 (0,15%) - до $73,32 за баррель. В пятницу контракты подешевели на $0,24 (0,33%) - до $73,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,20 (0,29%) - до $68,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,47 (0,68%) - до $68,49 за баррель.

Как стало известно в пятницу из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на две единицы, до 859. Показатель снизился во второй раз за последние три недели.

Между тем агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на информированные источники, что Саудовская Аравия, неформальный лидер ОПЕК, сократила добычу в июле до 10,3 млн баррелей в сутки с 10,49 млн б/с в июне, поскольку не смогла найти покупателей на дополнительные объемы нефти.

"Мы получаем противоречивую информацию о добыче в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК, и это создает неопределенность на рынке", - отметил аналитик Kiwoom Securities Ан Ёха.

Тем временем нефтяной рынок пристально следит за конфликтом США и Китая во внешней торговле.

На прошлой неделе торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил, что президент США рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%. Ранее уже были введены пошлины в размере 25% на товары из Китая стоимостью $50 млрд в год.

Власти Китая в пятницу пригрозили ввести ответные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

После этого главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в пятницу описал ответные пошлины Китая на $60 млрд товаров из США как несущественные, отметив, что китайская экономика и валюта слабеют, а сама страна всё больше погружается в изоляцию.