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Сменился глава УК Фонда консолидации банковского сектора

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК "ФКБС", полностью подконтролен ЦБ РФ) вместо Алексея Кузнецова возглавил Дмитрий Пожидаев, говорится в сообщении УК.

Пожидаев ранее занимал должность старшего советника генерального директора компании. С июня 2017 года он был заместителем директора департамента финансового оздоровления Банка России, а в декабре 2017 года перешел на работу в УК ФКБС.

Полномочия Кузнецова, возглавлявшего УК ФКБС со дня основания компании, прекращены в связи с переходом на другую работу.

Сообщение дополняется

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Теги: ФКБС, Фонд консолидации банковского сектора
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