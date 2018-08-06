"Миссия невыполнима" обошла "Кристофера Робина" по сборам за уик-энд в США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Новый фильм "Кристофер Робин" студии Disney не смог обогнать блокбастер "Миссия невыполнима: Последствия" по кассовым сборам в свой дебютный уик-энд в США и Канаде, пишет Dow Jones.

Фильм, рассказывающий историю про повзрослевшего Кристофера Робина (Юэн Макгрегор), хозяина плюшевого медвежонка Винни-Пуха, заработал $25 млн, тогда как очередная картина про суперагента Итана Ханта в исполнении Тома Круза получила в кинотеатрах $35 млн.

The Hollywood Reporter отмечает, что такая ситуация непривычна для Disney: мультфильмы студии - а значительная часть "Кристофера Робина" нарисована на компьютере - обычно становятся безоговорочными лидерами американского проката в дебютные выходные. Впрочем, представители Disney спокойно относятся к цифрам и указывают на то, что в ближайшее время не ожидается новых семейных фильмов, и сборы картины останутся высокими на протяжении последующих недель.

СМИ отмечают, что "Кристофер Робин" не показывается в Китае, крупнейшем кинорынке мира после США. По слухам, его запретили из-за популярного у китайских оппозиционеров сравнения председателя КНР Си Цзиньпина с Винни-Пухом.

"Миссия невыполнима", тем временем, заработала уже $124,5 млн в Северной Америке и $205 млн в мире с момента своего релиза. Сборы примерно вдвое превысили бюджет картины