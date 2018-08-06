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В Думе не увидели причин для подорожания сотовой связи после отмены роуминга в РФ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Опасения, что после принятия Госдумой закона об отмене роуминга операторы поднимут цены на услуги связи, не обоснованы. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Мы рассчитываем в ходе осенней сессии принять давно ожидаемый гражданами закон, предусматривающий отмену национального роуминга и устанавливающий принцип единой тарификации для услуги голосового вызова в сетях сотовых операторов", - сказал Левин журналистам в понедельник.

Глава комитета отметил, что "после его подписания президентом и вступления в силу, граждане нашей страны смогут спокойно путешествовать по России, не беспокоясь о дополнительных затратах на связь и сохраняя привычную вовлеченность в общение и единую информационную среду".

"Высказываемые опасения о том, что с отменой роуминга операторы поднимут цены на услуги связи, не имеют серьезных экономических оснований. Емкость инфраструктуры магистральных каналов связи, через которые передаются в том числе голосовые вызовы операторов мобильной связи, колоссальна, и в большей своей части загружена интернет-трафиком. Кроме того, жесткая конкуренция за абонента вынуждает сотовые компании сохранять низкие цены на свои услуги", - добавил парламентарий.

Вместе с тем Левин считает, что "при подготовке данного законопроекта ко второму чтению нужно учесть его влияние на работу локальных операторов, чтобы изменения, предполагаемые законом, обеспечили сохранение возможностей по выбору оператора для пользователя".

О сроках установки радиооборудования

Также председатель комитета сообщил, что этой осенью планируется к принятию закон, которым устанавливается обязанность операторов связи и вещания устанавливать радиооборудование в местах, указанных в лицензии, не позднее чем в 30-тидневный срок после получения на это разрешения. "Это нововведение направлено на устранение практики, когда компании получают в пользование часть радиочастотного диапазона, но используют ее не для оказания услуг связи, а для того, чтобы не дать возможность другим операторам вступить в конкуренцию", - пояснил Левин.

О лицензиях для владельцев судовых радиостанций

Он также обратил внимание, что во время весенне-летней сессии Госдума завершила работу над законом, устанавливающим порядок отзыва лицензий для владельцев судовых радиостанций. "Этот специализированная норма права вступила в силу в апреле и позволила исключить случаи, когда при списании или продаже судна за его прежним владельцем оставался закрепленным радиочастотный ресурс, полученный при выдаче лицензии, который фактически выпадал из использования. Учитывая общую ограниченность такого рода ресурсов, это негативно влияло на судоходную отрасль", - сказал председатель комитета.

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Теги: Госдума

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