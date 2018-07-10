Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга в России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории Российской Федерации.

Законопроектом предлагается отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ. Также предлагается отменить плату за входящий вызов для абонента, находящегося за пределами территории субъекта РФ, в котором был зарегистрирован абонентский номер.

Законопроект был внесен еще в 2017 году несколькими депутатами от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Авторы отмечают, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединение через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки.

"Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже об ее избыточности", - комментировал законопроект ранее Миронов. По его словам, отказ от внутреннего роуминга - это мировая тенденция, многие страны, в том числе, США, отменили его давно. С 15 июня этого года роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза, отметил российский парламентарий.

"Мы считаем, что вслед за "мобильным рабством" (существовавший ранее запрет менять оператора связи с сохранением своего номера) плату за роуминг следует отменить и в нашей стране. Ликвидация для абонентов "границ" между российскими регионами - давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов", - считает Миронов.

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект.